Russia: Lavrov, sanzioni Ue contro Mosca sono uno strumento politico futile (4)

- Al ministro degli Esteri russo è stato chiesto di commentare se, in seguito al vertice tra Putin e il presidente Usa Joe Biden a Ginevra, si possa parlare di una nuova Guerra fredda. “Non penso che paragoni storici di questo tipo siano appropriati. La situazione politica e militare odierna nel mondo è in parte simile e in parte significativamente diversa rispetto al periodo della Guerra fredda”, ha detto Lavrov. Al termine del vertice i presidenti hanno adottato una dichiarazione che riafferma “l’adesione di entrambi al principio, formulato 35 anni fa, che una guerra nucleare non avrebbe nessun vincitore e non dovrebbe mai avvenire”. Di certo, “il numero di attori e di fattori che influenzano la situazione della sicurezza è ora significativamente maggiore. Come membro permanente del Consiglio di sicurezza dell’Onu, la Russia continuerà a contribuire alla stabilità globale” e a “una politica estera prevedibile, pragmatica e responsabile volta a neutralizzare le minacce di sicurezza”. (Vap)