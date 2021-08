Regno Unito: ministro Salute, "ultimo appello" a più di 80 fornitori di test Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno più di 80 i fornitori privati di test Covid-19 elencati sul sito web del governo del Regno Unito a ricevere un "ultimo appello" prima di perdere la licenza. Lo ha dichiarato il ministro della Salute del Regno Unito, Sajid Javid. Infatti, 57 di questi, che non sono più operativi o non forniscono test pertinenti, verranno rimossi dal sito web oggi stesso. "Questa iniziativa è volta a far tornare queste società con i piedi per terra. Trovo inaccettabile che questi fornitori privati si approfittino dei turisti. 57 aziende verranno rimosse oggi stesso dal sito del governo, mentre 82 riceveranno un ultimo appello: se continueranno a proporre prezzi dei test fuorvianti, cesseranno la loro attività", ha dichiarato Javid. Il governo britannico ha inoltre deciso che verranno attuati ulteriori controlli nelle strutture di queste aziende senza preavviso, per assicurarsi che "seguano le regole". (Rel)