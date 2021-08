G20: Bonetti, darà un segnale alle donne nel mondo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando l'avevano pensato non era certo in programma, ma il G20 delle donne sarà anche il primo appuntamento internazionale in cui si parlerà di come aiutare le donne afgane. Alla vigilia dell'appuntamento, il 26 agosto a Santa Margherita, la ministra per le Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, anticipa al "Messaggero" i contenuti di un evento incentrato sulla difesa dei diritti delle donne. Un evento che assume un peso diverso nei giorni in cui il mondo guarda alle donne all'Afghanistan. "Il futuro che vogliamo dipende da quanto le donne saranno coinvolte. Organizzare sotto la presidenza italiana un G20 delle donne è stata una scelta politica molto forte. Le strategie dei singoli Paesi da sole non bastano più. Dev'esserci un'agenda globale. Lo conferma anche quel che sta accadendo alle donne afgane". Le foto e i video che arrivano dall'Afghanistan ispireranno anche la giornata del 26 agosto a Santa Margherita. "Penso a quelle madri che spingono i loro figli perché trovino la salvezza lontano dal loro Paese. Immagini sconvolgenti. Fotografano la disperazione totale rispetto a quanto sta accadendo. Separarsi così dai propri figli è un dolore non sopportabile, neppure immaginabile. Allo stesso tempo - aggiunge - questo sacrificio estremo purché la vita dei propri figli possa essere salvata è il gesto del coraggio e della speranza grandi di cui le donne sono capaci. Tutto questo, però, sollecita una nostra responsabilità. Abbiamo visto i bambini giocare, in salvo, con la nostra Polizia. L'accoglienza è l`impegno che dobbiamo portare avanti". (segue) (Rin)