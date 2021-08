G20: Bonetti, darà un segnale alle donne nel mondo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Col presidente Draghi e col ministro Di Maio c'è un dialogo continuo così come ovviamente con tutta la rete diplomatica che sta seguendo il tema dell'Afghanistan. Il presidente del Consiglio - ha spiegato Bonetti - ha da subito posto l'accento sulla tutela dei diritti delle donne e delle ragazze afghane, non solo per la protezione dei loro diritti ma nell'ottica di un impegno internazionale per il quale la presidenza italiana del G20 si sta spendendo. Per questo a Santa Margherita lavoreremo perché al G20 si possa davvero arrivare all'assunzione di un impegno internazionale a tutela dei diritti delle donne afghane. Una responsabilità che andrebbe condivisa con tutte le istituzioni che si occupano di parità di genere. Serve un segnale e auspico che a Santa Margherita i Paesi partecipanti vogliano darlo". A Santa Margherita la voce Persone sarà in particolare dedicata all'istruzione delle ragazze. "Le Stem, scienze, tecnologia, matematica sono fondamentali per due ragioni - ha sottolineato la ministra -. La prima: perché sono il linguaggio attraverso il quale si struttureranno i processi di transizione digitale ed ecologica su cui l'Europa e in generale il mondo sta investendo. Su questo si creeranno i lavori del futuro e se le donne non saranno in grado di utilizzare questo linguaggio saranno escluse dal mondo del lavoro. La seconda ragione per cui il G20 dì Santa Margherita si concentrerà molto su Stem ed istruzione è ancora più evidente: se gli algoritmi del futuro, i big data, l'intelligenza artificiale, disegneranno un mondo senza il contributo femminile, a questo mondo mancherà una parte. E lo sviluppo non sarà né completo né integrato". (Rin)