Roma 2021: Gualtieri, Michetti non centrato ma ha dietro Meloni e Salvini, non va sottovalutato

- "Dietro Michetti ci sono Meloni e Salvini. Non li sottovalutiamo. Ma Michetti non mi è apparso finora centrato sulla città. So tuttavia che è il vero avversario per il ballottaggio. Il nostro obiettivo è stargli avanti già al primo turno. Per questo è importante non disperdere voti". Lo ha detto in una intervista al quotidiano "La Repubblica" il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri. (Rer)