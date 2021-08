Roma 2021: Gualtieri, Raggi ha fallito ma non azzereremo tutto, anche con Marino importanti risultati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto ai cinque anni d'amministrazione della sindaca uscente del M5s, Virginia Raggi, "la nostra critica è inappellabile. Ma è sbagliato il metodo per cui chi arriva azzera tutto. Garantirò continuità amministrativa per i progetti utili alla città, a partire dalle tramvie per il Giubileo e la candidatura all'Expo 2030". Lo ha detto in una intervista al quotidiano "La Repubblica" il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri. Infine alla domanda se si ispirasse a qualche sindaco del passato Gualtieri ha risposto: "Il centrosinistra ha espresso i più grandi sindaci di Roma, da Argan a Petroselli, da Rutelli a Veltroni, per non parlare di Nathan. Anche l'esperienza di Marino ha prodotto risultati importanti come la pedonalizzazione dei Fori e la chiusura di Malagrotta". (Rer)