Roma: Raggi, aperti tre Mercati sociali per chi è in difficoltà economica, diamo risposte a chi ha bisogno

- A Roma, per aiutare le persone in difficoltà, sono stati inaugurati tre Mercati sociali. In un post su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi, spiega che si tratta di "veri e propri minimarket della solidarietà, dove i cittadini in difficoltà economica, destinatari dell'iniziativa, possono prendere gratuitamente dagli scaffali quello di cui hanno bisogno fra i prodotti disponibili. Pasta, biscotti, farina, olio, sale, carne e legumi in scatola, prodotti per l'igiene e per i più piccoli: tutti beni di prima necessità che non dovrebbero mai mancare in nessuna casa. Trovate questi 'angoli spesa gratuiti' nel mercato dell'Appagliatore a Ostia, in quello di San Romano nel Municipio IV e nel mercato Primavalle II, nel Municipio XIV. Roma ha dimostrato di essere una città solidale - scrive Raggi - riuscendo a dare risposte concrete a chi ne aveva bisogno. Grazie a questa iniziativa, infatti, aiutiamo tante famiglie che, soprattutto a causa della pandemia, non riescono ad arrivare a fine mese. Ringrazio tutte le associazioni, i volontari e i cittadini che hanno collaborato - conclude la sindaca - per rendere possibile tutto questo. Non ci fermiamo e non lasciamo indietro nessuno". (Rer)