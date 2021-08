Somalia: Ua e governo concordano tabella di marcia per ritiro missione Amisom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione africana ha concordato con il governo federale della Somalia la tabella di marcia per il ritiro della missione Amisom dal Paese, previsto nel dicembre prossimo. Secondo quanto si legge in una dichiarazione rilasciata congiuntamente dall'Ua e dal governo di Mogadiscio, le due parti hanno concordato l'attuazione accelerata del Piano di transizione somalo (Stp) - che prevede il graduale trasferimento delle responsabilità in materia di sicurezza all'Esercito nazionale somalo (Sna) - e il miglioramento del controllo dei comandi Amisom, mentre sembrerebbe accantonata la proposta di una missione ibrida Onu-Usa dopo il dicembre 2021 avanzata nei mesi scorsi da un team di esperti Ua ma respinta dal governo somalo. Amisom dispone attualmente di quasi 22 militari provenienti da Kenya, Gibuti, Etiopia, Uganda e Burundi. Di recente l'Unione europea ha ridotto significativamente il budget per le operazioni in Somalia, costringendo così le Forze di difesa del Kenya (Kdf) alla ricerca di alternative per far fronte al deficit. Il Kenya si è impegnato a rimanere in Somalia a un po' più a lungo rispetto alla scadenza del dicembre 2021. (Res)