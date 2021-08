Egitto: rinnovata custodia cautelare per Patrick Zaki

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità egiziane hanno rinnovato la custodia cautelare per Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'università di Bologna trattenuto in carcere dalle autorità del Cairo dal febbraio 2020. Lo ha annunciato il legale Hoda Nasrallah secondo quanto riferisce una nota di Amnesty International. Secondo la Nasrallah la durata della custodia resa nota nelle prossime ore. L’8 febbraio 2020 la polizia egiziana ha arrestato Zaki di rientro dall'Italia per una breve vacanza. Il giovane è stato arrestato sulla base di un mandato d'arresto spiccato sulla base di cinque capi d'accusa, tra i quali figurano la pubblicazione di notizie false su Facebook e il tentativo di rovesciare il regime del presidente Abdel Fatah al Sisi.(Res)