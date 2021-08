Somalia: uccisione di 7 civili, Museveni annuncia arresto di militari ugandesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dell'Uganda hanno arrestato i militari appartenenti a un contingente delle Forze di difesa del popolo ugandese (Updf) accusati di aver ucciso sette civili in Somalia all'inizio di agosto. Lo ha annunciato alla stampa il presidente Yoweri Museveni. "Recentemente abbiamo avuto un caso di uccisioni in Somalia. Un gruppo di nostri soldati ha ucciso alcune persone perché avevano teso un'imboscata. Sì, questa è la guerra. Se subisci un'imboscata, dovresti sapere che puoi subire un'imboscata in guerra", ha affermato Museveni. "Uccidi le persone solo quando combatti. Ma andare dopo e uccidere le persone che ti danno fastidio è solo un crimine. Quei tipi sono stati arrestati. E ora verranno processati", ha aggiunto il capo dello Stato, senza tuttavia fornire dettagli aggiuntivi. Sette persone, tra cui due camionisti, sono state uccise dai militari ugandesi inquadrati nella Missione dell'Unione africana in Somalia (Amisom) come rappresaglia per un'imboscata tesa dai militanti di al Shabaab contro un loro contingente. In un primo momento Amisom aveva sostenuto che le vittime della rappresaglia fossero membri di al Shabaab, salvo poi correggere il tiro sabato scorso ammettendo che si tratta di civili e ha annunciato l'apertura di un'inchiesta interna. "Per indagare su questo grave incidente e raccomandare azioni successive, Amisom ha costituito una commissione d'inchiesta di sette membri che ha immediatamente iniziato i suoi lavori. Questa indagine legale è condotta da un alto funzionario e altri due membri della Commissione dell'Unione africana ad Addis Abeba", ha affermato Amisom in una nota diffusa sabato scorso. L'Uganda schiera attualmente circa 4.500 militari impiegati nella missione Amisom, impiegati principalmente nella regione del Basso Scebeli. (Res)