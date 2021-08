Romania: Covid, resta alto il numero dei nuovi contagi giornalieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Resta alto il numero dei nuovi casi di contagio da Covid-19 in Romania. Nelle ultime 24 ore le autorità hanno confermato 517 nuovi casi, 9 decessi, e 190 pazienti ricoverati in terapia intensiva. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Agerpres". D'altra parte, resta basso il ritmo delle vaccinazioni. Presentano un tasso superiore alla media nazionale solo alcune categorie, tra le quali gli insegnanti, che sono vaccinati al 60% per cento. Finora nel Paese sono stati vaccinati solo 30 mila minori nella fascia di età 12-15 anni. Al momento, più di 5 milioni di persone hanno completato il ciclo vaccinale. (Rob)