Cina: 21 nuovi casi Covid nelle ultime 24 ore

- Sono 21 i nuovi casi Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore nella Cina continentale. Lo ha comunicato questa mattina la Commissione nazionale per la salute, secondo cui tutti i pazienti contagiati provengono dall’estero e non vi sono casi trasmessi a livello locale. Vi sono inoltre 16 nuovi casi asintomatici. In totale, riferisce l’emittente “Cgtn”, i casi ufficiali di Covid-19 in Cina dall’inizio della pandemia sono passati a 94.652, con 4.636 vittime.(Cip)