Violenza donne: spara in strada e uccide 26enne, ricercato l'ex nel Catanese

- Nuovo femminicidio in Sicilia, nel Catanese. La vittima è la 26enne Vanessa Zappalà, uccisa a colpi di pistola nella serata mentre si trovava per strada ad Aci Trezza, in compagnia di un gruppo di amici, una di questi sarebbe stata ferita in maniera non grave nel corso dell'agguato. Il presunto colpevole dell'omicidio è l'ex fidanzato della ragazza, riconosciuto da alcuni componenti della comitiva, e già denunciato da Vanessa per stalking. Il giovane di San Giovanni La Punta è al momento ancora ricercato. (Ren)