Ucraina-Bulgaria: ministro Esteri bulgaro inizia visita di tre giorni a Kiev

- Il ministro degli Esteri della Bulgaria, Svetlan Stoev, inizia oggi una visita ufficiale di tre giorni in Ucraina. Secondo quanto riferisce una nota del ministero bulgaro, Stoev partecipa oggi alla Piattaforma di Crimea, iniziativa concepita dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky per promuovere la fine dell’occupazione dell'omonima penisola. La riunione si svolge alla vigilia del 30mo anniversario dell'indipendenza ucraina, che ricorre il 24 agosto. Nella giornata di domani il ministro degli Esteri bulgaro sarà ospite ufficiale delle celebrazioni in occasione dell'anniversario. Il 25 agosto, infine, Stoev farà visita alla comunità bulgara a Bolhrad, nella regione di Odessa, per celebrare i 200 anni dalla fondazione della città. L'Ucraina ospita la più grande comunità bulgara all'estero, la quale conta 200 mila persone. L'obiettivo del vertice odierno a Kiev è quello di riaccendere i riflettori della comunità internazionale sulla questione della Crimea e la sua annessione alla Russia, avvenuta nel 2014. All'evento di oggi è prevista la presenza di 14 capi di Stato e di governo, su un totale di 44 delegazioni internazionali, compresi alti funzionari dell'Ue. Al vertice partecipano tra gli altri il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, il vicepresidente Valdis Dombrovskis e il segretario per l'Energia statunitense Jennifer Granholm. (Seb)