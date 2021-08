Sardegna: Caddeo (Progressisti) su scuola, "spazi e trasporti cruciali per ripartenza, giunta ascolti i presidi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A meno di un mese dalla ripartenza delle lezioni e in vista del rientro a scuola, i rischi dovuti alla pandemia da Covid-19 preoccupano dirigenti, insegnanti e genitori. "Questo è il grande tema sul quale la Regione deve lavorare in queste settimane - spiega la consigliera dei Progressisti Laura Caddeo - per tutelare la salute degli studenti e del personale scolastico nel corso di un anno che si rivelerà ancora impegnativo sotto diversi punti di vista". Il mondo dell'istruzione si è trovato nell'ultimo anno e mezzo ad affrontare situazioni complesse, faticando anche a programmare una fase di ripartenza coerente con tutte le cautele previste dalle disposizioni ministeriali, al fine di evitare ulteriore occasione di diffusione del virus. "Famiglie, docenti, dirigenti e personale scolastico hanno fin qui compiuto uno sforzo importante per far fronte all'emergenza - sottolinea Caddeo - garantendo flessibilità e forme alternative di insegnamento agli studenti per consentire loro di portare avanti il proprio percorso formativo. Ora però c'è la necessità che la politica programmi al meglio la ripartenza". (segue) (Rsc)