Sardegna: Caddeo (Progressisti) su scuola, "spazi e trasporti cruciali per ripartenza, giunta ascolti i presidi" (2)

- Il ministero dell'Istruzione sta provvedendo ad assegnare specifiche risorse per affrontare l'emergenza sanitaria, ma la decisione di ritornare al numero di alunni per classe pre-covid mette in apprensione. Una serie di interventi possono diventare utili per assicurare il diritto allo studio ed evitare un nuovo aumento dei contagi. "Prima di tutto bisogna pianificare un piano dei trasporti adeguato, con maggiori corse per gli studenti, in particolare da e verso i paesi più piccoli - spiega l'esponente dei Progressisti - quindi occorre mettere in sicurezza gli stabili, prevedere una particolare attenzione nella predisposizione di ambienti e risorse per i soggetti fragili e con disabilità, intensificare la vaccinazione per la fascia demografica 12-17 e ricorso sistematico ai test salivari per gli under 12 così da poter scongiurare il ritorno alla didattica a distanza". Il ragionamento però si allarga e coinvolge il personale scolastico. "È molto urgente la questione Green Pass: serve ascoltare la voce dei dirigenti scolastici, che hanno già espresso le loro perplessità non sul controllo ma sulle modalità prospettate. Utile poi definire delle aree attrezzate per consentire lezioni all'aperto. Al tavolo coi prefetti si potrebbe discutere l'istituzione della figura del mobility manager scolastico, prevista per legge, per pianificare gli spostamenti degli studenti in un'ottica di sostenibilità e tutela della salute di ciascuno" conclude Caddeo. (Rsc)