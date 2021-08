Libano: Nasrallah, un’altra nave che trasporta carburante salperà presto dall’Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un’altra nave che trasporta carburante salperà dall’Iran nei prossimi giorni e si dirigerà verso il Libano. Lo ha dichiarato il leader del movimento sciita libanese Hezbollah, Hassan Nasrallah, sottolineando che il movimento non rappresenta un’alternativa allo Stato o alle società importatrici di petrolio. “Accogliamo con favore gli aiuti provenienti dall’Egitto per quanto riguarda l’approvvigionamento di gas e dalla Giordania per l’elettricità”, ha proseguito Nasrallah, invitando il governo a non impedire ad altri Paesi di aiutare il Libano.(Lib)