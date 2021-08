Rimini: guida in stato di ebbrezza, 2 denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono i controlli del territorio da parte dei carabinieri della compagnia di Novafeltria (Rimini) anche nell’ultimo fine settimana al fine di prevenire le “stragi del sabato sera”, e verificare il rispetto delle disposizioni volte a contenere la diffusione del Covid-19. I risultati conseguiti dalle pattuglie dell’Arma hanno permesso di identificare circa 110 persone, con oltre 80 mezzi controllati. I molteplici servizi di vigilanza del territorio hanno permesso di deferire in stato di libertà 2 soggetti alla competente Autorità Giudiziaria, ed in particolare: la stazione carabinieri di Novafeltria ha denunciato una 25enne residente a Novafeltria. La giovane durante la notte, alla guida della sua autovettura è stata controllata nei pressi del lungofiume mentre era in stato di ebbrezza alcolica. A seguito del controllo tecnico con etilometro è emerso che aveva un tasso alcolico pari a 1,30 g/l (massimo consentito dalla legge sotto 0,50 grammi/litro). La patente di guida è stata ritirata e la 25enne è stata denunciata per guida in stato di ebbrezza. La stazione carabinieri di Pennabilli (Rimini) ha denunciato un 28enne residente a Pennabilli. Il giovane è stato controllato durante la notte, lungo via Roma, alla guida suo motociclo Honda. Dal controllo con etilometro è risultato positivo con un tasso alcolico pari a pari a 1,0 g/l. Il 28enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e la patente è stata ritirata. Nella stessa nottata i CC di Pennabilli hanno sanzionato per ubriachezza un 21enne di Verucchio. Il giovane è stato fermato nei pressi della piscina comunale mentre, in evidente stato di ebbrezza, infastidiva i passanti. (Ren)