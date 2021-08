Libano: esplosione autocisterna Akkar, muore per ustioni ferito trasportato ad Abu Dhabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una nuova vittima si aggiunge al bilancio dell’esplosione dell’autocisterna avvenuta lo scorso 15 agosto nel villaggio di Tleil, nella regione dell’Akkar, in Libano, che sale a quota 33 persone. Mahmoud Hussein Awad, di nazionalità siriana, è morto ieri in seguito alle ustioni riportate dopo l’esplosione dell’autocisterna. Il giovane era stato trasportato ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, a causa della sua situazione critica. L’esplosione, le cui cause non sono ancora note, ha provocato almeno 80 feriti. Il magazzino in cui la cisterna è esplosa conteneva decine di migliaia di litri di benzina, secondo alcune fonti destinata al contrabbando verso la Siria. I residenti del villaggio di Tleil e alcuni parenti delle vittime hanno dato fuoco domenica sera alla villa di Georges Ibrahim Rachid, proprietario del terreno in cui si trovava l’autocisterna esplosa, arrestato il giorno stesso insieme al figlio.(Lib)