Afghanistan: Biden, rifugiati sottoposti a controlli prima dell'ingresso negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato ieri che i cittadini afgani evacuati dall'Afghanistan verranno sottoposti a rigorosi controlli prima di essere accolti come rifugiati negli Stati Uniti. "Gli aerei che decollano da Kabul non volano direttamente negli Stati Uniti. Atterrano presso basi militari e centri di transito statunitensi in tutto il mondo", ha detto Biden. "Presso questi siti stiamo conducendo (...) approfonditi controlli di sicurezza su chiunque non sia un cittadino statunitense o un residente permanente. Chiunque arrivi negli Stati Uniti avrà superato un controllo dei precedenti", ha detto Biden. "Una volta controllati, accoglieremo questi afgani che hanno assistito il nostro sforzo bellico negli ultimi vent'anni nella loro nuova casa negli Stati Uniti d'America. Perché questo è quel che siamo, e questa è l'America", ha affermato Biden. (segue) (Nys)