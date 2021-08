Malesia: il premier Ismail pronto a visitare Singapore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo primo ministro della Malesia, Ismail Sabri Yaakob, ha dichiarato di voler visitare al più presto Singapore e incontrare il suo omologo Lee Hsien Loong. Ringraziando il premier di Singapore per il messaggio di congratulazioni inviatogli dopo la nomina a premier, Islamil ha riferito d'aver espresso al suo omologo gli auguri in occasione del 56mo Giorno dell'indipendenza, celebrato il 9 agosto scorso. "Ho espresso l'impegno deciso della Malesia a rafforzare ulteriormente le nostre relazioni con Singapore, e ad esplorare nuove potenzialità in differenti campi per l'avanzamento dei nostri comuni interessi", ha scritto ieri Ismail sul proprio profilo Facebook. "Non vedo l'ora di visitare Singapore e incontrare Sua eccellenza (il premier Lee) per discutere come Malesia e Singapore possano beneficiare dell'amicizia di cui i due Paesi godono da anni", ha aggiunto il primo ministro della Malesia. (segue) (Fim)