- A Torino domani, lunedì 23 agosto, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 3835m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: veloce passaggio instabile su Piemonte orientale e Liguria centro-est, con acquazzoni e qualche temporale; altrove per lo più asciutto. In giornata tendenza ad ampie schiarite seppur con qualche nota instabile ancorata ai rilievi alpini e appenninici. Aria più fresca in entrata, con calo termico e clima meno afoso. Ventilazione di libeccio moderata sulla Liguria di Levante, con mare mosso.(Rpi)