Afghanistan: Forze armate tedesche, scontro a fuoco nell'aeroporto di Kabul, una vittima

- Questa mattina è scoppiato uno scontro a fuoco tra uomini armati non identificati, forze di sicurezza occidentali e le guardie afgane alla Porta Nord dell'aeroporto di Kabul. È quanto riferito su Twitter dalla Bundeswehr, le forze armate tedesche, secondo cui una guardia afgana è stata uccisa e altre tre sono rimaste ferite in questo scontro a fuoco, che ha coinvolto anche il personale militare degli Stati Uniti presente sul posto. Nel tweet della Bundeswehr non si specifica, peraltro, se l'afgano deceduto fosse uno dei combattenti talebani schierati a guardia dell'aeroporto. Da circa una settimana lo scalo aereo di Kabul è nel caos dopo che i talebani hanno preso il controllo della capitale afgana. Le forze occidentali, infatti, hanno assunto il controllo dell’area interna dell’aeroporto in modo da favorire l’evacuazione dei propri connazionali, ex collaboratori e cittadini afgani che vogliono lasciare il Paese. (Geb)