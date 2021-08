Sardegna: Confartigianato, quasi 1.800 le realtà artigiane digitali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dalla produzione di software ai servizi informatici, dalla creazione di portali web fino all'elaborazione dati: sono ben 1.756 le imprese artigiane sarde attive nei servizi digitali e sono pronte a fornire servizi e supporti innovativi a tutta l'economia regionale. È questo ciò che emerge dall'analisi dell'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna sulla "Transizione digitale delle Pmi in Sardegna", che ha rielaborato i dati Istat del 2021. Un settore caratterizzato da una forte impronta artigiana: con un numero pari a 3.850 addetti, pari al 91,3 per cento di quelli totali della filiera digitale regionale, la Sardegna è dodicesima in Italia per incidenza di occupazione artigiana sul totale. In Italia le imprese artigiane dei servizi digitali sono 88.570, quasi 236 mila gli addetti (il 54,9 per cento del totale). Tra le province, Cagliari conta 783 imprese artigiane con 1.932 addetti, Sassari 540 con 1.046 dipendenti, il Sud Sardegna 196 con 343 lavoratori e Nuoro 130 e 278 addetti. Chiude Oristano con 107 attività con 251 dipendenti. Da sottolineare che il Sud Sardegna, Oristano e Nuoro, sono le aree in cui la totalità degli addetti del comparto è impiegato nelle imprese artigiane. (segue) (Rsc)