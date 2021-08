Sardegna: Confartigianato, quasi 1.800 le realtà artigiane digitali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La domanda legata a questa filiera sta trainando la ripresa del settore dei servizi a livello nazionale: nel primo trimestre 2021 la produzione di software e consulenza informatica registra ricavi in salita del 10,7 per cento rispetto al pre-Covid-19, mentre le attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici del +2,8 per cento. Nel complesso, al primo trimestre 2021, su base annua, il fatturato delle imprese dei servizi digitali è pari a 55,3 miliardi di euro. "In Sardegna, forse più che in altre regioni, sta crescendo la propensione delle imprese a investire – commenta Fabio Mereu, vicepresidente Regionale di Confartigianato Imprese Sardegna con delega all'Innovazione –. Tutto ciò è sostenuto, in larga parte, anche dagli incentivi statali per la trasformazione digitale e l'adozione di tecnologie 4.0, e favorito dai bandi promossi anche nella nostra regione". Il governo ha compreso come il digitale non rappresenti più semplice opzione ma una vera e propria necessità. Infatti, per tutte le imprese italiane, e quindi anche per quelle della Sardegna, una spinta importante alla digitalizzazione potrebbe arrivare dal Recovery Fund, i fondi che l'Europa metterà a disposizione per la rinascita dell'Italia. (segue) (Rsc)