Sardegna: Confartigianato, quasi 1.800 le realtà artigiane digitali (3)

- "Questa del Recovery Fund è un'occasione che la nostra Isola non può lasciarsi sfuggire – prosegue il vicepresidente -, per questo auspichiamo che anche da noi possa arrivare una cospicua fetta di finanziamenti che servirebbero a concludere il progetto della Banda Ultra Larga, ridurre al massimo i costi di transazione della trasformazione digitale e incentivare all'acquisto di soluzioni tecnologiche adeguate che portino un reale sviluppo digitale delle imprese". "Nessuno può, infatti, dimenticare come, durante la fase acuta dell'emergenza Coronavirus, tante aziende sarde siano state costrette a chiudere improvvisamente, senza una data certa di riapertura – conclude Mereu - molte realtà hanno potuto continuare ad operare grazie a strumenti e soluzioni digitali, come lo smart working, ma anche l'e-commerce". (Rsc)