Auto: carenza semiconduttori potrebbe avere impatto sui produttori europei sino al 2023

- La carenza di componenti elettronici potrebbe durare nel migliore dei casi fino al prossimo anno e, nel peggiore, sino al 2023. È il parere espresso dai vertici di diversi gruppi del settore, citati dall'emittente televisiva francese "Bfmtv", che più volte negli ultimi mesi sono stati costretti a interrompere la produzione a causa della carenza di semiconduttori. Secondo Faurecia, uno dei maggiori produttori di componentistica per automobili del mondo con sede a Nanterre in Francia, la crisi dei semiconduttori dovrebbe continuare almeno fino al prossimo anno, senza particolari miglioramenti prima della metà del 2022. Stessa previsione di Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis. Da Intel, il colosso statunitense dei semiconduttori, emergono stime ancora più pessimistiche, indicando la fine della crisi nel 2023, una posizione condivisa dal produttore tedesco Infineon. Questa crisi è una conseguenza della pandemia di Covid-19 che ha costretto le fabbriche di componenti asiatiche a chiudere i battenti. Alla ripresa delle attività, i grandi gruppi produttori sono stati travolti dalle richieste delle case automobilistiche che, a loro volta, hanno riavviato le linee di produzione. Con il diffondersi della variante Delta avvenuto nelle ultime settimane, diverse fabbriche hanno nuovamente chiuso in Vietnam, Indonesia o Malesia, con riflessi evidenti per i grandi marchi automobilistici europei e non solo. (segue) (Frp)