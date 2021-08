Auto: carenza semiconduttori potrebbe avere impatto sui produttori europei sino al 2023 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia, Stellantis ha appena annunciato il rinvio della creazione di un nuovo team di produzione nel suo stabilimento di Mulhouse. A Rennes la produzione è stata interrotta da venerdì per almeno una settimana, e anche l'impianto di Sochaux ha risentito degli effetti della carenza di materiali. Alla fine di luglio, Renault ha riferito che le carenze di chip avrebbe provocato un taglio della produzione di 200 mila veicoli quest'anno. I produttori francesi sono lungi dall'essere gli unici colpiti da questa carenza: Toyota ha deciso di posticipare di due settimane la riapertura del suo stabilimento di Onnaing nel nord della Francia. Di conseguenza, 4.500 persone sono quindi messe in attività parziale su questo sito, che produce in particolare la Yaris. Il piano giapponese di ridurre la sua produzione globale di veicoli del 40 per cento a settembre. Anche il gruppo tedesco Volkswagen rallenterà nel suo stabilimento di Wolfsburg. Stesso discorso per Daimler, visto che due stabilimenti Mercedes sono stati recentemente costretti a interrompere le attività. (Frp)