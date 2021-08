Filippine: Covid, approvato vaccino monocomponente Sputnik Light

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Food and Drug Administration delle Filippine (Fda) hanno concesso l'autorizzazione per l'uso di emergenza sul territorio nazionale del vaccino russo contro il coronavirus Sputnik Light, primo componente del vaccino Sputnik V. Lo ha annunciato il Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif). Secondo il Fondo, l'utilizzo del vaccino russo contribuirà a contenere la diffusione della Covid-19 nelle Filippine e agevolerà il conseguimento dell'immunità di gregge nella popolazione di quel Paese. Nel marzo 2021 le Filippine hanno approvato il vaccino Sputnik V nell'ambito di una procedura di registrazione accelerata. Ad oggi il vaccino russo è approvato dalle autorità sanitarie di 69 Paesi con una popolazione complessiva di 3,7 miliardi di abitanti. Sputnik Light è attualmente utilizzato come vaccino monodose, ma sono già in corso studi sul suo utilizzo in combinazione con farmaci di altri produttori. (Fim)