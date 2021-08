Medio Oriente: Egitto chiude valico di Rafah dopo contrasti tra Hamas e Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Egitto ha chiuso il valico di Rafah con la Striscia di Gaza a partire da questa mattina a seguito dei recenti scontri tra Israele e il movimento palestinese Hamas, che controlla l’enclave palestinese, avvenuti lo scorso 21 agosto. Lo riferiscono i media egiziani. La scorsa settimana l'Egitto aveva ripreso l'apertura del valico di frontiera di Rafah in entrambe le direzioni, in particolare per consentire alla popolazione palestinese di recarsi in Egitto per motivi umanitari. Rafah è l'unico punto di uscita per gli abitanti di Gaza che cercano di viaggiare, attraverso l'Egitto, verso altri Paesi. Lo scorso 21 agosto le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno bombardato quattro depositi di armi del movimento palestinese Hamas nella Striscia di Gaza in risposta a un attacco lungo la barriera difensiva con Israele che provocato il ferimento di una guardia di frontiera. In seguito ai raid, da Gaza sono stati lanciati razzi che hanno raggiunto abitazioni e veicoli a Sderot, nel sud di Israele(Cae)