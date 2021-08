Business news: Brasile, ministro Economia, ridurre tariffe import Mercosur per abbassare inflazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia del Brasile, Paulo Guedes, ha affermato che un'immediata riduzione del 10 per cento della Tariffa esterna comune (Tec) prevista per importazione di beni per i paesi del Mercato unico del sud (Mercosur) sarebbe un utile strumento per combattere la crescita dell'inflazione. "L'abbassamento immediata delle tariffe di importazione del dieci per cento arresterebbe l'aumento dell'inflazione e aumenterebbe l'offerta di cibo, acciaio, materiali da costruzione, tra gli altri", ha affermato Guedes nel corso di un'audizione pubblica presso la commissione per gli affari esteri e la difesa nazionale del Senato. (Res)