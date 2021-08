Business news: Brasile, ministro Energia incontra omologo Usa per cooperazione su fonti rinnovabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Miniere e dell'Energia del Brasile, Bento Albuquerque, ha incontrato a Washington, negli Stati Uniti, il vicesegretario all'Energia degli Usa, David Turk. La riunione, si legge in una nota del ministero, è servita a discutere l'agenda energetica bilaterale e possibili cooperazioni future nel settore. Il ministro Albuquerque ha riconosciuto i progressi compiuti nell'ambito del Forum sull'energia Brasile-USA (Usbef), lanciato nel 2019, in particolare per i settori dell'energia nucleare, dell'efficienza energetica, del petrolio e del gas. Durante l'incontro è iniziata la discussione sulla cooperazione in materia di energie pulite e rinnovabili, al fine di integrare il lavoro svolto nell'ambito del Forum. (Res)