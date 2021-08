Afghanistan: Biden, possibile permanenza truppe Usa oltre il 31 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato ieri che i militari statunitensi potrebbero rimanere in Afghanistan oltre la scadenza del 31 agosto, per continuare a facilitare l'evacuazione dal Paese del personale statunitense e degli alleati afgani a seguito del ritorno al potere dei talebani. "Ci sono discussioni tra noi e le Forze armate in merito a una estensione", ha dichiarato ieri il presidente. Biden aveva già espresso l'intenzione di prorogare la presenza militare Usa sino al completamento dell'evacuazione; le ultime dichiarazioni dell'inquilino della Casa Bianca sono però la più chiara conferma della possibile estensione della presenza militare in Afghanistan, e al contempo una ulteriore indicazione delle difficoltà dell'amministrazione presidenziale di garantire una rapida evacuazione dei cittadini Usa ancora presenti in territorio afgano. Biden, che sconta pesanti critiche sui fronti domestico e internazionale per il caos che ha accompagnato il ritiro Usa dall'Afghanistan, ha anche evidenziato l'accelerazione delle operazioni di evacuazione: secondo la Casa Bianca, dalla scorsa settimana gli Stati Uniti hanno evacuato 25.100 persone, di cui 8mila nelle 24 ore tra il 22 e il 23 agosto. (segue) (Nys)