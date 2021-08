Afghanistan: Giappone invia aereo militare per evacuare civili e personale diplomatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Giappone invierà un velivolo delle Forze di autodifesa in Afghanistan per evacuare i cittadini giapponesi ancora presenti in quel Paese, incluso il personale dell'ambasciata giapponese a Kabul e di altre organizzazioni giapponesi operanti in quel Paese. Lo ha annunciato oggi il segretario capo di gabinetto e portavoce del governo giapponese, Katsunobu Kato. Il Giappone ha già evacuato funzionari diplomatici tramite Dubai lo scorso martedì 17 agosto, a seguito della riconquista di Kabul da parte dei talebani. Nel Paese restano però cittadini giapponesi impegnati presso organizzazioni internazionali, in aggiunta a decine di dipendenti dell'ambasciata e dell'Agenzia giapponese per la cooperazione internazionale. (Git)