Afghanistan: Austin, "nessuno aveva previsto" caduta governo in 11 giorni

- Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha difeso le modalità scelte dall'amministrazione del presidente Usa Joe Biden per il ritiro dall'Afghanistan, affermando che "nessuno aveva previsto" la caduta del governo afgano in appena 11 giorni. "E' molto difficile formulare previsioni simili in maniera accurata", ha detto Austin nel corso di una intervista all'emittente "Abc" ieri, 22 agosto. "E' accaduto tutto nell'arco di 11 giorni. Nessuno aveva previsto la caduta del governo (afgano) in 11 giorni", ha affermato il segretario. Austin ha anche tentato di difendere "l'accettabilità e appropriatezza" dei piani Usa per l'evacuazione del Paese: "Penso lo siano, sulla base della situazione cui stiamo guardando e degli input", ha detto il segretario, che ha anche accusato la precedente amministrazione presidenziale Usa di aver lasciato una situazione "per la quale non esistevano opzioni valide": "Bisogna tornare a quel che l'amministrazione ha ereditato. Voglio dire, siamo arrivati e ci siamo trovati di fronte a una scadenza del primo maggio per il ritiro delle forze dal Paese. Era un accordo negoziato coi talebani, e lui (il presidente Biden) ha dovuto passare molto rapidamente in rassegna tutte le opzioni in termini di fattibilità. Nessuna delle opzioni era buona", ha detto Austin. (segue) (Nys)