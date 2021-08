Corea del Nord-Giappone: Pyongyang denuncia violazione sovranità marittima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha accusato ieri il Giappone di aver violato la sua zona economica esclusiva, ed ha minacciato "contromisure forti" a tale "intrusione illegale". Il un comunicato pubblicato sul proprio sito web, il ministero degli Esteri afferma che le intrusioni giapponesi nella "zona economica marittima" di Pyongyang sul Mar del Giappone "sono divenute una realtà negli ultimi anni", e per tale ragione sono state discusse in occasione di una recente conferenza congiunta del Comitato permanente dell'Assemblea popolare suprema (il parlamento nordcoreano) e dello stato maggiore delle Forze armate nordcoreane. Il comunicato ministeriale nordcoreano non menziona nel dettaglio alcuna intrusione giapponese, ma fa apparente riferimento alle attività dei pescherecci giapponesi nelle aree del Mar del Giappone sulle quali entrambi i Paesi accampano diritti di sfruttamento economico. Il 7 ottobre 2019 decine di pescatori nordcoreani vennero soccorsi proprio in quelle acque, dopo la collisione tra la loro imbarcazione e un pattugliatore della Guardia costiera giapponese 350 chilometri a nord-est della Penisola di Noto, nella prefettura di Ishikawa. (Git)