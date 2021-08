Usa: Democratici tentano di recuperare terreno nelle legislature statali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico sta tentando di riorganizzarsi per recuperare il terreno perso nelle legislature statali in occasione delle elezioni generali dello scorso novembre, quando il Partito non è stato in grado di invertire gli equilibri in una sola delle camere dei 50 Stati Usa. Tale sconfitta ha consentito ai Repubblicani di mantenere il controllo sulla ridefinizione di ben 187 distretti per la Camera dei rappresentanti, contro gli 84 distretti sotto il pieno controllo dei Democratici. Il quotidiano "The Hill" ricorda come prima del voto i Democratici pronosticassero vittorie in Arizona, Minnesota, North Carolina e Texas, ed abbiano perso invece in tutti quegli Stati, cedendo inoltre il controllo di entrambe le camere nel New Hampshire. La ridefinizione dei distretti congressuali da parte degli Stati precederà le elezioni di medio termine del prossimo anno, e per tale ragione diversi leader democratici stanno già lanciando segnali di allarme: Heather Williams, direttore esecutivo del Comitato per le campagne legislative del Partito democratico (Dlcc), ha dichiarato che il partito è impegnato a "consolidare la propria strategia", ed è "pronto a selezionare i migliori candidati per i seggi in tempi relativamente ristretti". (Nys)