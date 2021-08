Taiwan: Covid, la presidente Tsai vaccinata col nuovo vaccino Medigen

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, ha ricevuto oggi la prima dose del vaccino contro la Covid-19 Medigen, sviluppato da una azienda locale. La vaccinazione della presidente Taiwanese ha segnato l'avvio della distribuzione e della somministrazione del nuovo vaccino a Taiwan. Ricevendolo per prima, Tsai ha voluto dimostrare l'efficacia e la sicurezza del farmaco, un vaccino a base proteica sviluppato dalla compagnia farmaceutica locale Medigen Vaccine Biologics Corp. Negli ultimi mesi il governo di Taiwan è riuscito a contenere la propagazione del nuovo coronavirus sull'isola, ma la campagna di vaccinazione di massa prosegue a rilento: ad oggi circa il 40 per cento della popolazione taiwanese ha ricevuto almeno una dose di vaccino, secondo i dati forniti dal ministero della Salute locale. Oggi Taiwan ha dato il via al sesto round di vaccinazioni, riservato ai cittadini di età superiore a 36 anni; circa 600mila persone hanno scelto di includere Medigen tra le opzioni disponibili all'atto della prenotazione della vaccinazione. (Cip)