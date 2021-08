Corea del Sud-Usa: nucleare, inviati speciali Noh e Kim si incontrano a Seul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rappresentante speciale degli Stati Uniti per la Corea del Nord, ambasciatore Sung Kim, ha incontrato questa mattina a Seul il suo omologo sudcoreano, Noh Kyu-duk, col quale ha discusso le prospettive del dialogo sulla denuclearizzazione con la Corea del Nord e la possibilità di concedere aiuti umanitari a quel Paese, alle prese con una grave crisi alimentare. L'incontro tra i due funzionari giunge in concomitanza con le annuali esercitazioni estive congiunte delle Forze armate statunitensi e sudcoreane, cui Pyongyang ha risposto minacciando rappresaglie. Kim ha ribadito al suo arrivo in Corea del Sud che la manovra ha carattere puramente difensivo, e non implica alcun intento ostile nei confronti del Nord. Kim ha inoltre ribadito l'offerta di "incontrare la mia controparte nordcoreana ovunque e in qualsiasi momento". (segue) (Git)