Business news: Argentina, attività economica segna crescita del 10,8 per cento su anno a giugno

- L'attività economica in Argentina ha registrato a giugno una crescita del 10,8 per cento su anno secondo dati ufficiali. Il dato relativo al primo semestre segna in questo modo un incremento complessivo del 9,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2020. Il mese di giugno segna inoltre una crescita del 2,5 per cento anche nel raffronto con maggio dello stesso anno. Tra i settori che sospingono la ripresa figurano la pesca, con un +108,7 per cento su anno, e il settore edilizio, con un +32,3 per cento su anno. Pur con un minor incremento nominale, una maggior incidenza nell'indice complessivo è da attribuire alla crescita nei settori dell'industria manifatturiera (+16,8 per cento), il commercio (+13,2 per cento), e il settore immobiliare (+13,2 per cento). L'Argentina ha subito un forte calo del suo prodotto interno lordo nel 2020 (-9,9 per cento), a causa delle gravi restrizioni sanitarie dovute alla pandemia di Covid-19. (Res)