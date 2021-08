Business news: Argentina, saldo commerciale in attivo di 1,5 miliardi a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La bilancia commerciale argentina ha segnato a luglio un saldo positivo di 1,537 miliardi di dollari con un incremento dell'interscambio commerciale complessivo del 54,7 per cento su anno, per un totale di 12,967 miliardi di dollari. Si tratta del livello di scambi più alto registrato dal 2013, ed è frutto di importazioni per un totale di 5,715 miliardi di dollari (+65,6 per cento su anno), e di esportazioni per un totale di 7,252 miliardi di dollari (+47,1 per cento su anno). L'incremento del saldo si deve più all'aumento del prezzo dei prodotti venduti, pari al +33,3 per cento, che al volume di merci esportato, che pure segna un +9,3 per cento. (Res)