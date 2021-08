Business news: Argentina, stime attività economica, a giugno crescita del 10,8 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sostenuta soprattuto dall'industria e dal commercio, a giugno l'attività economica in Argentina è cresciuta del 10,8 per cento su anno. Lo riferisce l'istituto nazionale di statistica (Indec) pubblicando la stima mensile dell'attività economica (Emae), in crescita del 2,5 per cento rispetto a maggio. Un incremento che segue quattro cali mensili consecutivi e che spinge al 9,7 per cento la crescita dell'economia argentina dall'inizio del 2021. Le cifre rivelano la distanza crescente tra i mesi di riferimento del 2020, nel pieno della pandemia da nuovo coronavirus, e le progressive riaperture delle attività economiche e della circolazione. Dei 15 comparti presi in. Esame dall'Indice, 13 sono risultati in crescita, sette con un incremento a doppia cifra. Il comparto della pesca ha battuto una crescita del 108 per cento, mentre i maggiori apporti all'economia vengono dall'industria manifatturiera (+16,8 per cento su anno) e dal commercio (+12,3 per cento). In calo il solo settore delle intermediazioni finanziarie (-0,9 per cento) e di agricoltura, allevamento, caccia e silvicoltura (-4,5 per cento). (Res)