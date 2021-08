Business news: Brasile, ministro Esteri incontra vertici e rappresentanti Asean

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Brasile, Carlos Franca, ha incontrato i vertici dell'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (Asean) e i rappresentanti di alcuni dei suoi paesi membri. Lo riferisce l'Itamaraty in una breve nota pubblicata su Twitter. Franca ha in particolare incontrato, in videoconferenza, il segretario generale dell'Asean, Lim Jock Hoi del Brunei, il ministro degli Esteri di Singapore, Vivian Balakrishnan, e della Malesia, Seri Hishammuddin Tun Hussein. Presenti anche i viceministri degli Esteri e alti rappresentanti di Cambogia, Indonesia, Laos, Myanmar, Thailandia e Vietnam. (Res)