Business news: Cuba, pubblicate norme per attivare micro, piccole e medie imprese

- Il governo cubano ha ufficializzato le norme per la creazione di micro, piccole e medie imprese nel settore privato e in quello pubblico. La Repubblica, si legge nel decreto legge 46, "riconosce la convergenza di diversi tipi di proprietà", circostanza che rende necessaria al regolamentazione di "nuovi attori economici, tra cui micro, piccole e medie imprese". Si tratta di "unità economiche con personalità giuridica, con dimensioni e caratteristiche proprie, e il cui obiettivo è quello di sviluppare la produzione di beni e la prestazione di servizi che vanno incontro alle necessità della società". Le piccole imprese sono quelle con almeno dieci lavoratori, 35 per le medie e fino a cento per le grandi. Le imprese private potranno essere fondate solo da persone fisiche maggiori di 18 anni, residenti in modo stabile a Cuba, mentre le imprese pubbliche saranno costituite da persone giuridiche che hanno ricevuto autorizzazione dal ministero dell'Economia. (Res)