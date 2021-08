Serbia: ministro Salute, previsto nuovo aumento dei contagi da Covid a settembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha dunque esortato i cittadini a vaccinarsi, auspicando che gli organizzatori di vari eventi pubblici consentano la partecipazione solo ai vaccinati o coloro che possono mostrare un test Pcr negativo. Loncar ha poi reso noto che l'Istituto Torkla in Serbia ha finora creato "quantità serie" del vaccino Sputnik V: le analisi sono in corso ed è questione di giorni prima che il vaccino prodotto dalla Serbia sarà disponibile. "Per quanto riguarda il vaccino cinese, penso che tutto sarà pronto presso l'azienda Hemofarm molto presto. Una delegazione dalla Cina sta venendo a controllare tutto, e se saranno soddisfatti, la produzione del vaccino cinese inizierà molto presto", ha detto il ministro. (Seb)