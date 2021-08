Business news: Brasile, cinese Great wall Motors investirà 642 milioni di euro in 5 anni nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia automobilistica cinese Great wall motors (Gwm) investirà in Brasile circa 4 miliardi di real (642 milioni di euro) per avviare quasi da zero l'intera catena di produzione automobilistica. Lo riferisce il direttore strategico dell'azienda per l'America latina, Anderson Suzuki. Dopo l'acquisto dello stabilimento produttivo di proprietà della Mercedes-Benz nel municipio di Iracemapolis, nello stato di San Paolo, ora la Gwm dovrà avviare le attività quasi da zero. Dall'assemblaggio delle autovetture, alla pubblicizzazione di un marchio poco conosciuto dai brasiliani, fino all'installazione di una rete di concessionari oggi inesistente per distribuire la maggior parte delle 100mila vetture che la casa automobilistica intende produrre al giorno nel paese: "Stiamo chiudendo il business plan e studiando opportunità e segmenti in cui possiamo competere meglio", afferma Suzuki. "Il nostro piano è, in cinque anni, di investire 5 miliardi di renmimbis (642 milioni di euro), incluso il costo della fabbrica". (Res)