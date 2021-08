Roma: incidente in via Santa Maria di Galeria, muore centauro 33enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incidente mortale si è verificato stamattina intorno alle 11:30 in via Santa Maria di Galeria in prossimità del civico 504, nella direzione fuori Romache ha constatato lo scontro tra una auto Skoda guidata da un uomo di 75 anni e una moto Harley Davidson, condotta da un ragazzo di 33 anni. Il giovane è stato subito soccorso sul posto dal personale medico ma è deceduto. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto. (Rer)