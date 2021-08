Serbia: ministro Salute, previsto nuovo aumento dei contagi da Covid a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle prossime tre settimane è previsto un aumento dei nuovi contagi da coronavirus in Serbia. Lo ha affermato il ministro della Salute serbo, Zlatibor Loncar, che oggi ha discusso la questione con i direttori degli ospedali Covid nel Paese. Come riferisce l'emittente "N1", Loncar e i medici hanno convenuto che la Serbia "ha perso un'occasione", poiché il Paese ha al momento dosi sufficienti di vaccini, ma le operazioni di immunizzazione della popolazione non sono state abbastanza rapide. Loncar ha poi espresso sostegno per l'idea di introdurre i lasciapassare sanitari in Serbia, aggiungendo che anche tutti i direttori dell'ospedale Covid con cui ha parlato sono d'accordo. (segue) (Seb)