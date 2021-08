Business news: Cile, Enagas e Acciona si uniscono a Gnl Quintero su progetto idrogeno verde

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le società a capitali spagnoli del settore dell'energia Enagas e Acciona Energía hanno stretto una partnership con la cilena Gnl Quintero per lo sviluppo di un impianto di elettrolisi per la generazione di idrogeno verde, da acqua ed elettricità rinnovabile, nella baia di Quintero in Cile. L'investimento, si legge in una nota congiunta, ammonterà a circa 30 milioni di dollari. L'impianto sarà ubicato nel rigassificatore Gnl Quintero, di cui Enagas è il principale azionista con una quota del 45,4 per cento, avrà una potenza nominale di 10 Megawatt e prevede una produzione iniziale dell'ordine di 500 tonnellate all'anno che aumenterà gradualmente a seconda della domanda. (Res)