Business news: Brasile, 5G, ministro Comunicazioni fiducioso su asta entro ottobre 2021

- Il ministro delle Comunicazioni del Brasile, Fabio Faria, ha dichiarato che l'asta per l'affidamento dello sviluppo della tecnologia 5G dovrebbe svolgersi entro ottobre 2021. La previsione è stata avanzata dopo che i giudici della Corte dei Conti (Tcu) hanno mostrato un orientamento positivo in favore del bando presentato dal governo e ancora soggetto ad analisi da parte dei giudici contabili. Nel corso di un incontro con i corrispondenti della stampa estera, al quale ha partecipato "Agenzia Nova", Faria ha affermato che non è possibile specificare il giorno esatto dell'asta, ma ha spiegato che dopo la decisione finale della Tcu, attesa per la settimana prossima, il bando tornerà all'Agenzia nazionale delle telecomunicazioni (Anatel) e sarà pubblicato entro sette giorni. In questo modo, l'asta potrà essere effettuata in 30 giorni. Farias ci ha tenuto a sottolineare che le inconsistenze e i rischi di illegalità evidenziati dai tecnici della Corte dei conti saranno superati e che il bando sarà migliorato in base alle osservazioni che saranno presentate. (Res)